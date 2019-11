Mannen lopen tegen de lamp met diefstal van stroom

Bij Tholen werd illegaal stroom afgetapt (foto: Omroep Zeeland)

Surveillerende agenten zagen dat er een stroomkabel lag tussen een elektriciteitskastje en een woning. Het kastje, van energiemaatschappij Enduris, was opengebroken.

Kabel eruit

Toen de agenten de kabel lostrokken zagen ze dat het licht in het huis uitging. Een man uit de woning kwam kijken wat er aan de hand was. De bewoner van de woning is aangehouden op verdenking van de diefstal van stroom. Ook een tweede man is aangehouden. Hij is 23 jaar oud en komt uit Bergen op Zoom. Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden daar zaterdag gehoord. Gereedschap dat in beslag is genomen is mogelijk gebruikt om het kastje open te breken.