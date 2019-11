Winterkoorts in Terneuzen; met rolschaatsbaan in plaats van ijsbaan

Centraal in de tent is een rolschaatsbaan met daar omheen zitjes, waar mensen iets kunnen drinken. "Echt retro", zegt Sara Jansen van de stichting City Marketing Terneuzen.

Uniek

Waar een aantal plaatsen in Zeeland kiezen voor een schaatsbaan, kiest Terneuzen dus voor een rolschaatsbaan. Vanwege de kosten, maar ook omdat het duurzamer is. "Het kost veel minder energie om een rolschaatsbaan operationeel te houden. Een ijsbaan kost ontzettend veel geld om koel te houden. Want in de kerstvakantie vriest het soms gewoon niet. En met een rolschaatsbaan zijn we uniek in Zeeland."

De stichting City marketing Terneuzen probeert met evenementen de binnenstad te promoten, hewel er veel winkelpanden leeg staan. (foto: Omroep Zeeland)

Het is de taak van de stichting City Marketing om het centrum van Terneuzen te promoten. De binnenstad heeft geen aantrekkelijk imago omdat veel winkelpanden leegstaan. Toch zit het volgens Jansen in de lift: "Er zijn toch ook weer nieuwe ondernemers bijgekomen in de binnenstad. En leegstand zie je ook in andere plaatsen, dat is geen Terneuzens probleem."

Sfeer

Jansen roept de inwoners van Terneuzen op naar de binnenstad te blijven komen om de sfeer en de leefbaarheid van de stad overeind te houden. "Ondernemers in de stad zijn afhankelijk van de eigen inwoners", aldus Jansen.