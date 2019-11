Van Anrooij rijdt naar tiende plaats in wereldbekerwedstrijd Tabor

Shirin van Anrooij is tiende geworden bij de wereldbekerwedstrijd in Tabor (foto: Orange Pictures)

Na haar debuut in de wereldbeker in het Zwitserse Bern was het de tweede keer dat Van Anrooij bij de Elite Dames reed in de wereldbeker. In een door de Nederlandse dames gedomineerde wedstrijd wist ze zich niet te mengen in de strijd om de winst. Die ging tussen haar landgenotes Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado, waarbij eerstgenoemde als eerste de streep wist te passeren.



Met het ingaan van de laatste ronde lag Van Anrooij nog op de twaalfde positie, maar daarna bleek al snel dat ze nog wat over had ten koste van haar concurrentes. Op de streep versloeg ze de Italiaanse Eva Lechner en daarmee claimde ze de tiende plaats. Daarmee verbeterde ze haar resultaat in Bern (25e) ruimschoots.

Tim van Dijke

Bij de heren onder 23 kon Tim van Dijke uit Colijnsplaat geen rol van betekenis spelen. Van Dijke eindigde als zeventiende en moest ruim anderhalve minuut toegeven op de winnende tijd van de Brit Thomas Mein.