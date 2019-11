Huub van Noorden wint de Hobbeldebobbelloop

Huub van Noorden wint voor de tweede maal de Hobbeldebobbelloop (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Van Noorden was in Zoutelande ruimschoots de snelste atleet. Na zijn winst in 2017 was hij opnieuw de beste over een afstand van elf kilometer. Rens de Ridder uit Arnemuiden gaf bijna anderhalve minuut toe op de tijd van de winnaar. Het podium werd compleet gemaakt door Eric Wolfert uit Sommelsdijk.

Hobbeldebobbelloop

Mannen, 11 kilometer Woonplaats Tijd 1. Huub van Noorden 's-Heer Abtskerke 43.31' 2. Rens de Ridder Arnemuiden 44.56' 3. Eric Wolfert Sommelsdijk 45.21'

Vrouwen

Angela Buijck was bij de dames de snelste loopster. De Middelburgse was een minuut sneller dan Lydia Kleinjan uit Goes. Ook de derde plaats was voor een Zeeuwse dame. Linda Versluis uit Gapinge kwam een minuut achter Kleinjan over de finish.

Hobbeldebobbelloop