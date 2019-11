Op zoek naar het zaad van de toekomst

Op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat wordt een nieuw soort wintertarwezaad ingezaaid. Het zaad is elektronisch behandeld, waardoor er geen chemisch laagje meer omheen zit. Het zaad is nu bruin in plaats van rood. "We gaan kijken of het nieuwe tarwezaad hetzelfde kan als het oude. Omdat het zaadje elektronisch behandeld is, moet het bestand zijn tegen onder meer bodemschimmels. We kijken naar de opbrengst en naar de kosten. Wie weet is dit wel het zaadje van de toekomst," aldus Bram de Visser van de CZAV.

Gele suikerbieten

Nu is de chemische coating bij tarwezaad nog niet verboden. Maar het kan zo maar zijn dat dit op korte termijn wel gebeurt. "Dit jaar mochten we voor het eerst geen chemisch ontsmet zaad gebruiken voor de suikerbieten. Daar waren we niet goed op voorbereid. In de suikerbietvelden zag je gele kringen ontstaan door luizen. Dat willen we voorkomen mocht het middel ook worden verboden rond het tarwezaad."

Als de proef slaagt is het de bedoeling dat meer boeren overgaan op het zaad.