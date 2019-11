GOES klimt door overwinning uit gevarenzone

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

GOES begonn in een 4-4-2 systeem aan de wedstrijd, met aanvoerder Ruben Hollemans als verdedigende middenvelder. En dat pakte goed uit.

Na ruim vijfentwintig minuten kwam de bal via een tegenstander bij Steve Schalkwijk, die de keeper van VVSB omspeelt en de 0-1 aantekent voor GOES. Vijf minuten later kreeg GOES weer een kans toen Remon de Vlieger een crossbal van Jelle Klap op doel schoot, maar zijn schot was te slap. Even later aan de andere kant kreeg VVSB een kans via Rob Zandbergen, die het van afstand probeerde, maar zijn schot ging over het doel. Ook Mart de Kroo krijgt ruim vijf minuten voor rust een kans. Uit een voorzet van Jelle Klap kopte hij op doel, maar zijn kopbal miste kracht. Vlak voor rust was de thuisploeg gevaarlijk, middels opnieuw Rob Zandbergen die uit een vrije trap een kans kreeg, maar net naast kopte. Het bleef daarom 0-1 voor GOES halverwege.

De tweede helft gaf hetzelfde beeld als de eerste helft, VVSB had de bal, GOES wachtte af. Toch creëerde VVSB nauwelijks kansen. Het was dan ook GOES dat weer wist te scoren toen Daniel Wissel de bal rond de middenlijn oppikte en de bal over grote afstand over de keeper in de linkerbovenhoek schoot. Een fraai doelpunt, dat de beslissing betekende voor GOES. VVSB probeerde middels aanvallende wissels het tij te keren, maar slaagde daar niet in. GOES hield stand en neemt de drie punten mee uit Noordwijkerhout.

Derde competitiezege

Met deze overwinning heet GOES de derde competitiezege van het seizoen te pakken, typisch genoeg zijn alle drie de overwinningen behaald in uitwedstrijden. GOES is nu twee plaatsen geklommen op de ranglijst, van de zestiende naar de veertiende plaats in de Derde Divisie.

Scoreverloop

0-1 Steve Schalkwijk (27)

0-2 Daniel Wissel (61)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger (Hiep Nguyen/83), Mart de Kroo, Steve Schalkwijk, Daniel Wissel (Jesse Bank/88)