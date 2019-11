Documentaire Tussentijd te zien bij Omroep Zeeland

Nur woont in Middelburg met een deel van haar familie (foto: Omroep Zeeland)

De documentaire werd gemaakt door Jacomien Kodde en Fifi Visser. "Wij werkten allebei voor stichting Vluchtelingenwerk", legt Kodde uit. "Daar hielpen we met gezinsherenigingen. In eerste instantie wilden we iets maken over Nieuwe Zeeuwen. Het moment pakken als de mensen een verblijfstatus hebben gekregen en gaan integreren in de maatschappij."

Het werd het verhaal van Nur. Die samen met haar vader en broertje woont in één kamer in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Haar moeder, broertje en andere zusjes zijn nog in Libanon. Ze zag hen tweeënhalf jaar geleden voor het laatst. Een jaar uit hun leven werd vastgelegd door Visser en Kodde. "Het zijn mensen met een verhaal."

De documentaire Tussentijd is vandaag te zien bij Omroep Zeeland om 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur.