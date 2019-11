Bliek trefzeker voor winnend Go Ahead Eagles

Julius Bliek heeft er mede voor gezorgd dat Go Ahead Eagles drie punten kan bijschrijven in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger uit Burgh-Haamstede scoorde de 0-2 in het uitduel met Telstar.

Bliek had weinig tijd nodig voor zijn doelpunt. Hij kwam in de negentigste minuut in het veld voor Matijn Berden. Hij wist in de vierde minuut van de blessuretijd een voorzet binnen te tikken en zo voor de beslissing in de wedstrijd te zorgen.

Voor Bliek was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Hij kwam in actie in zeven wedstrijden voor de ploeg uit Deventer. Go Ahead Eagles staat door de zege nu op een vierde plaats in de Eerste Divisie.