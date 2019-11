Kapelle dronken van geluk na bekerwinst op rivaal Yerseke

Een half uur voor de aftrap is het al gezellig druk op sportpark Het Groene Woud. "Kapelle gaat winnen. Makkelijk", klinkt het zelfverzekerd vanaf een tafeltje met bier.

Een paar meter verder denken de supporters van Yerseke daar heel anders over. "Wij spelen hoger en hebben de betere ploeg. Na 90 minuten bekert Yerseke dus door", aldus een groepje fans van de club een slordige 8 kilometer verderop. En als de teams even later het veld betreden, is het bomvol op de tribune en langs de kant.

De opkomst van beide teams (foto: Omroep Zeeland)

Appelbomen en mosselen

De spelers maken er een echte strijd van. En alhoewel Yerseke het beste van het spel heeft, is Kapelle het effectiefst. "De 3-1 ruststand is wel geflatteerd", beaamt de wethouder van Kapelle Jon Herselman - die als speler van de club minstens dertig derby's speelde. "Die derby's zijn altijd mooie wedstrijden, met ludieke acties over en weer. Zo hebben Kapelle-fans bijvoorbeeld een keer een appelboom op de middenstip gepland. En Yerseke heeft op de middenstip weleens allemaal mosselschelpen neergelegd. Dat zegt wel wat over de rivaliteit. Maar na afloop kunnen we wel gezamenlijk een biertje drinken. En zo moet het ook."

In de tweede helft blijft Yerseke beter, maar Kapelle vecht voor wat het waard is. "We gaan 'm winnen!", klinkt het enthousiast vanaf de tribunes en de thuisclub houdt inderdaad knap stand. Bij het laatste fluitsignaal staat het 4-2. Kapelle is door naar de derde ronde en de feestvreugde barst los.

Vreugde na afloop (foto: Omroep Zeeland)

Een ereronde

"Hier doen we het allemaal voor", lacht Robin Boogaard die met zijn kindje op de arm nog een ererondje maakt. "Prachtig al die fans!" Doelman Justin Meulpolder straalt ondertussen van oor tot oor. "Ik hoor ze al schreeuwen vanaf de kantine. We gaan er een feestje van maken vanavond."

En terwijl de jonge fans nog maar een keer met hun enorme rood-witte spandoeken zwaaien, barst het feest in de kantine los. "Proef die sfeer hier. Ja, dit is toch geweldig!", roept de nog scherp ogende Colin Flikweert met een biertje in zijn hand. Zijn teamgenoten juichen hem ondertussen uit volle borst toe. En keeper Justin? Die deed laat op de avond de lichtjes uit.