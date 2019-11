Zeventig jaar ringrijden: topsport of folklore?

Ringrijden begon ooit als een strijd om een jonkvrouw in de middeleeuwen. De ridder die als eerste drie keer de ring had gestoken won een prijs, maar inmiddels gaat het er om wie de kleinste ring kan steken. "Het begint met dertig keer de reguliere ring van 38 millimeter steken. De rijders bij wie dat is gelukt gaan door naar de volgende ronde waarbij de ring steeds kleiner wordt. De kleinste ring is 10 millimeter en die is bij het laatste Zeeuws Kampioenschap vijf keer achter elkaar gestoken", vertelt Erika Toutenhoofd van de ZRV.

Folklore of topsport?

De ringrijders zijn door de jaren heen een stuk beter geworden. "Vroeger kon je nog wel met 28 ringen de wedstrijd winnen, maar dat zit er tegenwoordig niet meer in", zegt Toutenhoofd. Bij de expositie wordt dan ook de vraag gesteld of ringrijden nog steeds een folklore is of toch wordt beschouwd als een topsport. "Ik denk dat het voor de meeste mensen om plezier gaat en niet echt als een topsport wordt gezien, maar er zijn fanatiekelingen bij die dit wel zo ervaren", aldus Toutenhoofd.

De 25-jarige Anne Blankers is negen jaar lid van de vereniging en doet het inderdaad voor de lol. "Het samenspel tussen paard en ruiter en proberen om een ring mee te nemen vind ik gewoon mooi", zegt Blankers. Trainen voor de wedstrijd doet Blankers niet. "Dat komt er gewoon niet van en daarom heb ik ook nog nooit een prijs gewonnen, maar daar lig ik niet wakker van."

Oefenpaard

Naast de beker voor de beste ringrijder, wordt er tijdens de wedstrijden van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging ook een decoratieprijs vergeven. "Bij de tentoonstelling kun je alvast oefenen met het invlechten van de manen op het oefenpaard. Meestal ben ik er een half uur mee bezig om de vlecht er netjes uit te laten zien", vertelt Blankers. De bezoekers van de expositie hebben in ieder geval nog alle tijd om ermee te oefenen, want de expositie duurt nog tot en met 2 februari.

