Zeeland Wordt Wakker: wethoudersprotest, herdenking en ringrijden

In de zomer staakten jeugdzorgwerkers al en eisten meer geld (foto: ANP)

Wethouders in actie

Vanuit Zeeland zijn negen ontevreden wethouders onderweg naar Den Haag. Ze protesteren net als andere zorgwethouders uit de rest van het land tegen de lage budgetten voor de jeugdzorg.

Lees ook:

Witte rozen voor verkeersslachtoffers (foto: Omroep Zeeland)

Herdenking

Een indrukwekkende bijeenkomst in Middelburg: zo'n honderd nabestaanden van verkeersslachtoffers herdachten hun dierbaren. De herdenking is altijd op de derde zondag van november en wordt over de hele wereld gehouden.

Lees ook:

expositie ringrijden (foto: Omroep Zeeland)

Expositie ringrijden

De Zeeuwse Ringrijders Vereniging viert volgend jaar haar 70-jarig bestaan en daarom is er een tentoonstelling over het ringrijden in het Polderhuismuseum in Westkapelle.

Lees ook:

Zonsopkomst bij Nisse (foto: Piet Grim, `s-Heerenhoek)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en er valt geregeld regen. In de loop van de dag neemt de wind in sterkte toe tot een vrij krachtige wind vanuit het noordoosten. Het wordt maximaal 10 graden.