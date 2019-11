Zeeuwse jeugdzorg-wethouders in Den Haag: Wakker worden!

Zeeuwse wethouders zijn vandaag in Den Haag om extra geld voor de jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

De jeugdzorg is Zeeland kostte vorig jaar de dertien gemeenten samen 94 miljoen euro. Dat is 20 miljoen euro meer dan was begroot. En al dat extra geld moeten de gemeenten ergens vandaan halen.

Den Haag: Wakker Worden!

"Het stadium van brieven schrijven zijn we wel voorbij", zegt wethouder Carla Doorn (LPM) van Middelburg.

Carla Doorn (LPM, Middelburg): "We zeggen weleens tegen elkaar 'laten we met z'n allen maar de artikel twaalf status aanvragen, dan worden ze misschien wakker in Den Haag'." Gemeenten met de artikel twaalf status zitten financieel zo aan de grond dat zij in de schuldsanering zitten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wethouder Derk Alssema van Goes vindt het protest 'ongekend'. "Het geeft wel aan hoe hoog de nood is."

De wethouders van verschillende gemeenten luisteren vanaf de publieke tribune mee met het debat (foto: Omroep Zeeland)

Jarenlang tekorten

Jarenlang zijn er tekorten geweest in de jeugdzorg. Dat komt volgens zorgwethouder Derk Alssema van Goes door een te snelle overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten. De tekorten lopen ook op doordat meer kinderen de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op de jeugdzorg. Dat aantal is in een paar jaar van 6.000 naar 9.000 gestegen.

Eén keer geld bij

Voor de komende twee jaar trekt het kabinet al honderden miljoenen extra uit voor jeugdzorg, maar dat is volgens de wethouders niet genoeg. Volgens de wethouders is het een druppel op een gloeiende plaat.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het nu tijd voor een structurele oplossing, omdat nu blijkt dat ook in 2019 de vraag naar jeugdzorg toeneemt. De Zeeuwse gemeenten vinden dat bij nieuwe taken ook goede randvoorwaarden horen en daar willen ze genoeg geld voor krijgen.

Er worden uit het hele land meer dan 100 zorgwethouders verwacht.

