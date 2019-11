Beroep ongeluk Westdorpe uitgesteld vanwege 'onvindbare' verdachte

Zowel het Openbaar Ministerie als de nabestaanden gaven aan dat wat hen betreft de zitting ondanks de afwezigheid van de 25-jarige man uit Goes wel door kon en moest gaan. "Dat de verdachte er nu niet is, is een gevolg van zijn eigen gedrag", aldus de advocaat-generaal van het OM.

'Onvindbaar'

Volgens de advocaat van de verdachte lukte het niet om zijn cliënt eerder te informeren. "Mijn cliënt was voor mij onvindbaar. Ik heb hem vanochtend gesproken." De advocaat achtte zichzelf in staat om de zaak van zijn cliënt zonder hem te bepleiten.

De advocaat vroeg aan het gerechtshof om te beslissen of de zaak vandaag door moest gaan. Hij begreep dat de slachtoffers graag wilden dat de zaak zou worden besproken. Om die reden was de advocaat ook gemachtigd om namens de verdachte te spreken. Aan de andere kant gaat het om een zwaar strafbaar feit en is het ook van belang dat de verdachte dan aanwezig is. Dat laatste vond het hof ook. Daarom werd de zaak uitgesteld.

Emotioneel

Op 10 februari gaat de zaak verder. De verdachte laat via zijn advocaat weten er dan wél bij te zijn. De bij de zitting aanwezige nabestaanden reageerden emotioneel op het uitstel.

Tijdens eerdere zittingen heeft de 25-jarige man spijt betuigd aan de nabestaanden. Hij verklaarde tijdens de zitting voor de rechtbank in Middelburg 'dat hij haast had', maar dat hij inmiddels spijt had van zijn inhaalmanoeuvre.

Hoger beroep

De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man eerder tot een jaar cel en een rijontzegging van drie jaar. De man is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Na het ongeluk werd hij nog betrapt toen hij 65 kilometer per uur te hard reed op de Sloeweg. Daar heeft hij van de rechtbank een boete van 1.000 euro voor gekregen.

Het ongeluk

De toen 21-jarige man haalde op 1 oktober 2016 in op een plek waar dit niet mocht en kwam daarbij in botsing met een tegemoetkomende auto. Door de botsing ging de auto van de tegenligger tollen en die kwam vervolgens met een harde knal tegen een derde voertuig aan.

Bij die harde botsing met de derde auto kwam de man die op de achterbank zat van de tegenligger om het leven. Dat was een 60-jarige man uit Brouwershaven.

