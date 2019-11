Hoger beroep tegen pyromaan Terneuzen uitgesteld wegens rugklachten

Gerechtshof Den Bosch (foto: OZ)

Het Openbaar Ministerie houdt de man verantwoordelijk voor vijf branden in september 2018. In één nacht werden er in Terneuzen een kliko, een parasol, een stoel, een auto en een voordeur aangestoken. De man werd eerder al veroordeeld voor meerdere branden in Oosterland en Vlissingen. Daarvoor zat hij al een gevangenisstraf uit van drie jaar en tien maanden.

Gebrek aan bewijs

De rechtbank in Middelburg heeft de man eerder vrijgesproken van vier van de vijf brandstichtingen in Terneuzenwegens gebrek aan bewijs. De rechtbank oordeelde dat alleen van de parasolbrand genoeg bewijs is voor een veroordeling.

Het OM is daartegen in hoger beroep gegaan, omdat het het niet eens was met de vrijspraak voor de andere branden. Ook wil het OM dat de man alsnog tbs krijgt. Ook de verdachte zelf is in hoger beroep gegaan.

Vijf branden, vier keer vrijspraak Het ging in Terneuzen om relatief kleine brandjes; een kliko, een parasol, een stoel, een auto en een voordeur. Alleen voor de brand in de parasol vindt de rechtbank dat er wettig en overtuigend bewijs is dat aantoont dat de verdachte het heeft gedaan. In de andere gevallen ontbreekt dat bewijs. Er is alleen te concluderen dat de verdachte daar in de buurt was (de branden vonden plaats in een straal van 200 meter), maar er is niet bewezen dat hij de branden heeft aangestoken, zo oordeelde de rechtbank eerder.

Het OM rekent het de man vooral aan dat hij met de brandstichtingen ook anderen in gevaar heeft gebracht. Niet voor niet eistte het OM eerder vijf jaar cel en tbs tegen de man. Zelf zegt de man niet meer te weten of hij het gedaan heeft of niet. De gebeurtenissen die nacht waren een 'blur' verklaarde hij voor de rechtbank.

De zaak staat opnieuw op de agenda van het gerechtshof in Den Bosch op 16 maart.

