Een cursus online marketing in een reizend klaslokaal

Vanochtend om 11.00 uur werd de bus geopend door wethouder Johan Aalberts. Volgens hem staat de bus er om de online kennis van Middelburgers bij te spijkeren: ''In de meeste gemeentes gaat tegenwoordig veel online, dat vinden mensen makkelijk. Natuurlijk is er nog steeds de optie om dingen via papier te regelen, maar hoe meer mensen het digitaal kunnen, hoe makkelijker. Dat kunnen mensen onder andere leren in deze bus.''

Weet jij hoe je veilig omgaat met internet? (foto: Omroep Zeeland)

Mediawijs

Volgens het bedrijf zijn de cursussen er vooral om iedereen 'mediawijs' te maken: ze zien veel kansen op het internet. Maar volwassenen mediawijs maken, is dat wel nodig? Volgens Arjan El Fassed van Google wel: ''We zien dat technologische veranderingen op het internet steeds sneller gaan. Niet iedereen kan mee, maar het is belangrijk dat dat wél kan. We zijn begonnen met cursussen geven in een pandje in Amsterdam, maar er was toch de behoefte om dat door heel Nederland te doen. Daarom reizen we nu met deze bus.''

Privacy op het internet

In de bus zijn cursussen te volgen voor ondernemers, zoals hoe je een eigen webshop opzet en presenteert. Er zijn ook algemenere cursussen, over privacy op het internet en over het herkennen van een phishingmail (een nepmail waar om gegevens wordt gevraagd). De workshops zijn tot en met woensdag vrij toegankelijk, maar je moet je wel aanmelden.