Radio 4-presentator geeft luistercolleges voor kenners en liefhebbers

De Symphony des Psaumes van Igor Stravinsky komt aan de orde in het tweede college: de Betovering van de Oriënt

Het contact tussen de in Goes geboren Ab Nieuwdorp en de Zeeuwse Concertzaal is afgelopen seizoen ontstaan: "Ik mocht een inleiding geven bij één van de concerten van het Kamermuziekfestival in Middelburg. Daar zaten ook Leo Hannewijk en Jakko van der Heijden van de Zeeuwse Concertzaal in het publiek. Het smaakte blijkbaar naar meer, wederzijds. Daar zijn die vier colleges uit voortgekomen."

Luisterervaring

Tijdens de colleges laat Ab Nieuwdorp uiteraard muziekfragmenten horen, maar daar blijft het niet bij: "Ik koppel de muziek ook aan de persoonlijkheden van de componisten, de dingen die ze tegenkwamen in hun leven. Ik laat ook wat beelden zien en koppel die aan de gehele luisterervaring en waar mogelijk aan Zeeland en Middelburg."

Laagdrempelig en toegankelijk

Met zijn luistercolleges mikt hij op een breed publiek: "Het is een tweeledig doel. Mijn colleges zijn zowel voor de kenners als de liefhebbers. Het is tegelijk laagdrempelig en toegankelijk. Je komt achter dingen die je niet had geweten als je er niet bij was geweest."

Elk college is gekoppeld aan één van de concerten uit de programmering van de Zeeuwse concertzaal. De colleges vinden plaats op dinsdagen 4 en 18 februari en 3 en 17 maart. Inschrijven voor de luistercolleges kan via de website van de Zeeuwse Concertzaal.

Ab Nieuwdorp (Goes 1975) is vaste presentator van De Klassieken op NPO Radio 4. Hij studeerde tuba aan het Koninklijk Conservatorium en Engels aan de Universiteit Utrecht. Hij beschouwt zichzelf als een klassieke omnivoor: van middeleeuwen tot minimal en Palestrina tot Pärt. Mahler, Pettersson en Bruckner.

Presentator Ab Nieuwdorp vertelt hoe de luistercolleges in Middelburg tot stand zijn gekomen.