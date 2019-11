"De minister geeft wel toe dat de problemen aan financiële tekorten te wijten zijn, maar doet daar niets aan", zegt wethouder Derk Alssema (CDA) uit Goes, "Het is teleurstellend." Wethouder Carla Doorn (LPM) uit Middelburg: "Het kabinet snapt het nog steeds niet, of wil het niet snappen. Dit onbegrip is te triest voor woorden."

Ongekend: wethouders voeren actie

Het is niet eerder voorgekomen dat wethouders naar Den Haag togen om te protesteren. Meer dan honderd zorgwethouders uit het hele land voerden maandag actie tegen de lage budgetten die de gemeenten krijgen voor de jeugdzorg. Uit Zeeland zijn acht wethouders naar Den Haag afgereisd. Alle Zeeuwse gemeenten hebben grote tekorten op de jeugdzorg.

"Ik ben blij dat ik geweest ben om een signaal af te geven dat het zo niet langer kan, maar ik ben echt teleurgesteld", zegt Sonja Suij (VVD), wethouder in Terneuzen, "We moeten voldoen aan allerlei wettelijke taken, maar krijgen daar onvoldoende geld voor. In Den Haag wordt niet gezien waar de problemen zitten. "

Geen extra geld voor jeugdzorg, wethouders teleurgesteld: 'Dit onbegrip is te triest voor woorden' (foto: Omroep Zeeland)

Tekorten in Zeeland: 20 miljoen euro

Gehoopt werd op een financiële toezegging van minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, maar die bleef uit. De minister wil eerst verder onderzoek doen. Wethouder Derk Alssema (CDA, Goes): "Het is teleurstellend. Meer regionale samenwerking ziet de minister als oplossing, maar Zeeland is het bewijs dat goede samenwerking de tekorten niet oplost." Dit jaar komen de Zeeuwse gemeenten twintig miljoen euro tekort.

Geen extra geld uit Den Haag, betekent dat gemeenten de tekorten voorlopig zelf moeten zien op te lossen. Alssema: "De gevolgen merken we nu al, de wachtlijsten lopen op." Sonja Suij (VVD), wethouder in Terneuzen: "De jeugd is onze toekomst, maar nu knijpen we onze jeugd af."

