Toptalenten Van Anrooij en Van Dijke stippelen route richting wereldtop uit

Van Dijke richtte zich aanvankelijk vooral op mountainbiken, maar doet tegenwoordig veel aan veldrijden en wielrennen op de weg. Zijn toekomst ligt bij die laatste discipline. "Die keuze heb ik nu wel gemaakt", zegt Van Dijke. "De komende jaren zal ik veel moeten leren en ontdekken waar mijn kracht vooral ligt. Zoals ik het nu zie zijn dat vooral de voorjaarsklassiekers. Ik ben van plan om een winnaar te worden", zegt Van Dijke vol zelfvertrouwen.

De keuze voor het wegwielrennen betekent niet dat Van Dijke afscheid neemt van het veldrijden, de discipline waarin hij onlangs nog vijfde werd bij het EK voor de beloften. "Mijn ploeggenoot Wout van Aert is wat dat betreft een voorbeeld."

Shirin van Anrooij vindt steeds meer aansluiting bij de wereldtop (foto: Omroep Zeeland)

Shirin van Anrooij kijkt terug op een paar succesvolle maanden, waarin ze onder andere in Alkmaar het EK tijdrijden op de weg won bij de beloften. In het veldrijden mengt ze zich als junior nu al tussen de top bij de elite. Dat resulteerde afgelopen weekend nog in een tiende plaats bij een wereldbekerwedstrijd in Tsjechië.

Van Anrooij deed tot voor kort ook fanatiek aan duathlon en triatlon, maar kiest nu voor de fiets. "Het gaat de afgelopen maanden boven verwachting", zegt het bescheiden toptalent. "Of er nu anders naar me gekeken wordt door de andere rensters? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar ben ik niet mee bezig."

Eugene Fagg is directeur van het Scheldemond College in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Van Anrooij (eindexamen VWO) en Van Dijke (Sport en Bewegen op het Johan Cruyff College) moeten hun sportcarrière combineren met school. De derde gast aan tafel werkt met veel sporters die daar een goede balans in moeten zoeken, want Eugène Fagg is directeur van het Scheldemond College in Vlissingen.

"Wij spreken altijd af met de leerlingen dat de school voor de sport gaat", zegt Fagg. "Je maatschappelijke carrière is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar dat betekent niet dat we er niet alles aan doen om alles zo goed mogelijk af te stemmen voor de leerlingen. Zo kunnen examens worden gespreid en kunnen leerlingen vrij krijgen voor hun sport. Onze oud-leerling Rick van Drongelen, nu profvoetballer bij HSV, ging op het laatst nog maar één dag per week naar school. Maar hij haalde wel zijn HAVO-diploma."

In de rubriek één-tweetje wordt mountainbiker Milan Vader uit Middelburg ondervraagt door Yorben Weststrate. We komen achter zijn jeugdzonde en zijn grootste angst. Verder is er het weekoverzicht en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke, die langs de kant stond bij Jong Reimerswaal tegen GOES onder 23 en een schitterende goal filmde van Jeroen Sent.