Zeeland wordt wakker: mannendag, muurschilderingen en jeugdzorg

Minister Hugo de Jonge (CDA) houdt de hand op de knip. Er komt voorlopig geen extra geld voor de jeugdzorg. Zeeuwse wethouders zijn teleurgesteld: "Dit onbegrip is te triest voor woorden." Wethouder Derk Alssema uit Goes (CDA): "De minister geeft wel toe dat de problemen aan financiële tekorten te wijten zijn, maar doet daar niets aan"

Muurschilderingen

Het straatbeeld wordt er de laatste jaren door opgefleurd. Kleurrijke muurschilderingen op flats en andere grote gebouwen. Maar ook binnenshuis wordt het behang steeds vaker vervangen door geschilderde afbeeldingen. Decoratieschilder José Krijger uit Nisse schildert vooral tekeningen op muren van kinderkamers, maar soms zitten er ook veel grotere opdrachten tussen.

(foto: Paint decoratieschilder Jose krijger)

In het Omroep Zeeland programma De Derde Helft vertelden toptalenten op de fiets Shirin van Anrooij uit Kapelle en Tim van Dijke uit Colijnsplaat over hun ambities. Derde gast aan tafel was Eugène Fagg van het Scheldemond College in Vlissingen. Die school begeleidt talenten om hun sport en school op een goede manier te combineren.

Weer

Je bent het vast wel gewend: neem je regenpak maar mee, als je vandaag op de fiets naar het werk of naar school gaat. Het is bewolkt en vooral vanmiddag valt er regen. Het wordt vandaag een graad of tien. Morgen is er wat meer ruimte voor de zon.