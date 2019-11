José schildert muren vol beesten en Disneyfiguren; 'Dit is ambacht én kunst'

Op het moment is Krijger bezig met haar grootste project tot nu toe. Een muurschildering van tien bij vijf meter in het nieuwe kantoor van Traas Ongediertebestrijding in 's Gravenpolder. Het wordt een verzameling dieren waar het bedrijf regelmatig mee te maken heeft, zoals de processierups, wespen en bijen, ratten en muizen, mollen en egels.

Eerst een schets

Krijger heeft voor deze muurschildering zo'n twee weken uitgetrokken. Ze maakt in eerste instantie een op schaal getekende schets. Op deze manier krijgt de opdrachtgever een idee hoe het eruit komt te zien en ziet ze meteen of alle verhoudingen kloppen. Vervolgens schildert ze de muur in een bepaalde achtergrondkleur.

En dan het echte werk

Om ervoor te zorgen dat alle elementen op de juiste plaats komen te staan, maakt ze gebruik van een beamer. Als de ruwe vormen op de muur staan, begint voor krijger het 'echte' werk en begint ze aan alle details. Door het grote oppervlak moet ze deze keer zelfs gebruik maken van een steiger.

(foto: Paint decoratieschilder Jose Krijger)

Volgens Krijger zijn haar muurschilderingen nooit af. "Ik ben namelijk erg kritisch en er zijn altijd wel dingen die anders of misschien zelfs beter hadden gekund." Maar ondanks dat haalt ze wel veel voldoening uit haar werk. "Het moment dat een kind voor het eerst zijn of haar muurschildering ziet, is geweldig. De verwondering en glimlach op hun gezicht op onbetaalbaar."

Ook ander werk

Krijger is blij dat ze naast haar werkzaamheden als decoratieschilder ook nog een aantal dagen per week als huisschilder aan het werk is. "Ik vind de combinatie erg prettig en het is makkelijk dat ik alle facetten van het schilderen beheers. Het komt regelmatig voor dat een muur eerst behandeld moet worden met vliesbehang, alvorens ik het kan sausen om daarna met de daadwerkelijke muurschildering te beginnen.

(foto: Paint decoratieschilder Jose Krijger)

Volgens Krijger is het zowel ambachtelijk als kunst wat zij maakt. "Ik doe alles met de hand en gebruik daar alleen kwasten en verf voor. Dat is het ambachtelijke deel van mijn werk. Maar daarnaast bepaal ik de compositie, kleurgebruik en de sfeer van de muurschildering. En dat is volgens mij persoonlijk en noem je het kunst."

Kinderkamers zijn populair

Krijger krijgt het de laatste tijd steeds drukker met opdrachten. Dat komt volgens haar mede door alle aandacht in de media en tijdschriften. "Al die televisieprogramma's over wonen, verbouwingen en interieur zorgen dat er steeds meer mensen kiezen voor een muurschildering. Vooral kinderkamers zijn erg populair. Maar ook in restaurants en verzorgingstehuizen zie je ze steeds meer."