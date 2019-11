Werkzaamheden aan verschillende provinciale wegen

Werkzaamheden aan de N59 bij Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Tot en met vrijdag wordt gewerkt aan de Bernardweg Oost (N666) en de Goesestraat (N669) in 's-Gravenpolder. Die werkzaamheden zijn iedere avond en nacht van 19.00 tot 6.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de N666 afgesloten vanaf de rotonde bij carpool de Vierwegen tot de kruising Baarlandsezandweg.

De Goessestraat vanaf de kruising Kloetingseweg/Groeweg richting 's-Gravenpolder is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor automobilisten en fietsers. Automobilisten moeten omrijden via de A58, N665 en de N666. Fietsers worden omgeleid via de Zaadijk, Pietersweg en Groeweg.

Rondweg Koudekerke

Vanochtend zijn om 7.00 uur werkzaamheden gestart op de rondweg Koudekerke (N288). Tot en met 18.00 uur wordt die weg opnieuw geasfalteerd. De hoofdrijbaan van de Braamweg tot aan de rotonde ter hoogte van de Duinstraat is volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Duinstraat en de Middelburgsestraat.

Vandaag wordt tot 18.00 uur ook het fietspad langs de N288 tussen Zoutelande en Westkapelle opnieuw geasfalteerd. Fietsers worden omgeleid via de Joossesweg en het fietspad tussen Westkapelle en Zoutelande. Ook automobilisten ondervinden hinder van de werkzaamheden; een halve rijbaan van de N288 afgesloten voor verkeer. Via verkeerslichten worden weggebruikers langs de werkzaamheden geleid.

Oude Rijksweg

Vandaag is tot 18.00 uur ook het fietspad langs de Oude Rijksweg (N289) volledig afgesloten. Ook dat asfalt wordt vernieuwd. Fietsers moeten omrijden via de andere zijde van de Oude Rijksweg. Tussen de Oesterdam en Rilland is een halve rijbaan van de Oude Rijksweg gedeeltelijk afgesloten.

Morgen wordt de hele dag het asfalt op de Philipsdam gerepareerd. De weg is tussen de rotonde bij de Rijksweg en de rotonde Sint Philipsdam in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de N59, A4 en de N257.