Kinderen waarschuwen automobilisten met een gele kaart

De maximumsnelheid in de Spoorstraat is dertig kilometer per uur, maar volgens de gemeente Middelburg rijden veel automobilisten harder. Basisschoolleerlingen geven automobilisten die te hard rijden een gele kaart. Een groene kaart is er voor chauffeurs die zich wel aan de snelheidslimiet houden.

Ook de politie is aanwezig om automobilisten die veertig kilometer per uur of harder rijden te stoppen. Leerling Leanne had vanochtend om 8.30 uur vijftien auto's aangehouden. "De meeste bestuurders reageren rustig, maar we hebben één bestuurder gehad die niet echt rustig reageerde. Maar die persoon werd door de politie aangehouden en niet door ons groepje."

Kinderen bekeuren automobilisten (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Leanne heeft de actie wel effect. "Het helpt wel dat ze aangehouden, want de meeste mensen gaan nu zachter rijden, hebben ze gezegd."

De gemeente Middelburg zegt met bewoners in gesprek te gaan om te kijken hoe de snelheid teruggebracht kan worden. De gemeente heeft eerder al verkeersborden en wegdrempels geplaatst, maar die mochten niet baten.