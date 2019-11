Vier tieners opgepakt voor 65 scooterdiefstallen

Deze scooter was gestolen maar werd teruggevonden (foto: Omroep Zeeland)

De politie verdenkt hen van diefstallen en heling. Sommigen werden meerdere keren aangehouden voor steeds weer andere scooterdiefstallen of omdat ze in het bezit waren van een gestolen scooter. Ze pleegden de diefstallen in, zoals dat heet, wisselende samenstellingen.

Sloten verbroken

Volgens de recherche zijn de scooters willekeurig gestolen. De meeste stonden op slot op de openbare weg of zichtbaar in een tuin: "De sloten werden verbroken en vaak werden de scooters beschadigd om ze mee te kunnen nemen. Deze scooters werden een tijd later afgeragd, kapot, beschadigd of uitgebrand weer teruggevonden."

In totaal ontving de politie vanaf begin augustus 35 aangiften van scooterdiefstallen in Middelburg en 30 in Vlissingen. De politie waarschuwt om scooters niet op makkelijk toegankelijke plaatsen te laten staan, zeker niet 's nachts. "Het is beter om de brommers of scooters in een schuur te zetten of vast te zetten met een kettingslot." Verder roept de politie gedupeerden op om altijd aangifte te doen.