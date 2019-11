Politie vindt 422 hennepplanten in voormalig café Sint-Maartensdijk

Inval in pand Sint-Maartensdijk (foto: Wijkagenten Tholen Steenbergen)

De hennepkwekerij in Sint-Maartensdijk was verdeeld over twee kweekruimtes en er bleek illegaal stroom te worden afgetapt. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. De kwekerij is geruimd, de hennepplanten en het productiemateriaal zijn vernietigd.

Behalve in Sint-Maartensdijk, viel de politie ook nog bij panden in West-Brabant binnen. In Bergen op Zoom vonden agenten in twee verschillende woningen 412 en 84 hennepplanten. In een woning in Schijf kwam de politie te laat, de hennepkwekerij die er waarschijnlijk gezeten had, was al ontmanteld.