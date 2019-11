Bewoner Völckerdorp kan geen wietolie meer maken voor doodzieke kankerpatiënt

Patrick Matthee maakte op een gegeven moment ook olie voor Wil Posthuma uit het West-Brabantse Putte. Zij kwam hem via Facebook op het spoor. "Ik heb eierstokkanker en ben uitbehandeld en ik word dus niet meer beter. En toen kwam ik Patrick tegen die wietolie maakt." Ze zegt er enorm veel baat bij te hebben.

Enorme pijnen

Maar Matthee kan geen wietolie meer maken en zal dat in de toekomst ook niet meer gaan doen. Voor Wil Posthuma is dat wel een probleem. "Ik heb nog maar weinig van die olie en als het op is krijg ik weer enorme pijnen. Ik weet niet wat ik dan moet doen, dan is het einde oefening."

Matthee mag pas 14 februari zijn huis weer in, dan is de straf van de gemeente Reimerswaal voorbij. Tot die tijd woont hij in zijn camper die op het erf staat, en kookt hij in een tipi. "Dat is geen leuk vooruitzicht met de feestdagen voor de deur. Ik ga er maar het beste van maken."