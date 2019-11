Roompot bereidt zich met uitbreidingen voor op de toekomst

Impressiefoto van het nieuwe park Roompot Water Village. (foto: Roompot Vakanties)

Roompot maakte vandaag een samenwerkingsverband met het Franse bedrijf Sandya bekend. Er worden 21 parken in Frankrijk, België en Spanje in de catalogus opgenomen. Sandaya bestaat uit parken van vier en vijf sterren. "We merken dat mensen soms wat verder weg willen, richting de zon. Dan is dit een mooie samenwerking die mooi aansluit bij ons aanbod," aldus Baptiste van Outryve van Roompot. "Het gaat er niet om de grootste te worden maar we willen blijven groeien. Er is veel vraag naar ons product dus we moeten verder gaan dan wat we nu hebben."

De afgelopen jaren werden al veel investeringen gedaan om oudere parken te renoveren en nieuwe parken te bouwen. Van Outryve: "Eigenlijk zijn wij in vijf jaar een compleet nieuw bedrijf geworden. We zijn online sterker geworden, werken met goede partijen samen en hebben veel kennis binnen gehaald en daarom maken we nu veel winst en gaat het goed."

Een voorbeeld van vernieuwing is het Roompot Water Village in Kamperland. Hier zijn duurzame woningen neergezet. Auto's zijn verboden op het park, er zitten geen radiatoren in de huisjes en ze gebruiken ook geen gas. In de video hieronder geeft Van Outryve een korte rondleiding door een van de moderne woningen.

Vorige maand meldde het Financieele Dagblad dat de grootste aandeelhouder van Roompot, de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners, het bedrijf in de etalage zou hebben gezet voor een miljard euro. Volgens Van Outryve moet dit als compliment worden gezien. "De groei die wij hebben doorgemaakt zorgt ervoor dat we de interesse wekken van andere partijen. Zij kloppen aan bij onze aandeelhouder en zeggen dat ze ervoor open staan als Roompot ooit te koop zou komen. Dat zien wij als een compliment en motiveert ons om op dezelfde snelheid te blijven groeien."