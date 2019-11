Actie in het ziekenhuis: dit zijn de gevolgen

Ziekenhuis Adrz afdeling heelkunde s (foto: Omroep Zeeland)

Bij ZorgSaam draaien medewerkers een zondagsdienst. Dat betekent dat praktisch alle geplande opnames en afspraken zijn afgezegd in Terneuzen, Hulst en Oostburg en naar een andere datum zijn verzet.

"We verplaatsen alle niet dringende afspraken die op woensdag 20 november gepland staan. Patiënten die op 20 november een poli-afspraak, onderzoek of behandeling hebben die niet door kan gaan, worden geïnformeerd. We plannen uiteraard zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak. Als u niets verneemt, gaat uw afspraak gewoon door," zo staat op de site van ZorgSaam,

Spoedopnames, opnames op de IC, de kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking zijn uitgezonderd van de staking.

Appeltjes en taai taai poppen

Het personeel van het Adrz draait geen zondagsdienst en houdt het bij ludieke acties. Zo gaat het in Goes appeltjes tegen de dorst uitdelen. Ook liggen er op verschillende plekken taaitaaipoppen. Coby Ridderhof van het stakingscomité van het Adrz: "We hebben het taai in de zorg, dus vandaar de taaitaaipoppetjes."

Bij ZorgSaam wordt in de centrale hal van het ziekenhuis rond het middaguur een manifestatie gehouden, met spandoeken, toespraken en een protestlied met muzikale begeleiding. Rond het zelfde tijdstip is er in het Adrz-ziekenhuis van Goes ook een manifest in aanwezigheid van de directie.

De bonden vragen een structurele loonsverhoging van vijf procent voor 2019, 2020 en 2021 en een extra toeslag als medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. De werkgevers boden voor dit jaar alleen een eenmalige uitkering van duizend euro en voor zowel 2020 als 2021 vier procent meer loon.

Actiebereidheid

Eerder schatten de vakbonden dat minimaal de helft van de ziekenhuizen gehoor zou geven aan de oproep van de vakbonden op 17 oktober. Na een week moesten zij de verwachtingen positief bijstellen naar 2/3 van de ziekenhuizen. Inmiddels klimt het percentage naar de negentig procent. Hieruit blijkt dat de actiebereidheid binnen de ziekenhuizen nog steeds stijgende is.

Geen extra geld

Minister Bruins zegt graag te willen helpen, maar stelt nadrukkelijk dat hij geen extra geld voor de nieuwe cao heeft: "Ze zullen het moeten doen met het geld dat er is."

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019.