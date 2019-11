'De mannenemancipatie is nog maar net begonnen'

Mannnendag (foto: Omroep Zeeland)

De bijeenkomst is georganiseerd door twee leraren, Marcel Janse en Wouter Versluijs. "Als je om je heen kijkt, is de verdeling nog altijd vrij klassiek", zegt Marcel Janse. "In de reclame doet de vrouw altijd de was, en mannen verdienen meer dan vrouwen. We moeten als mannen daar eens op een andere manier naar kijken. Zien hoe man en vrouw elkaar beter kunnen aanvullen."

Niet gelijk, wel gelijkwaardig

Volgens Wouter Versluijs zijn er wel degelijk verschillen tussen man en vrouw. "Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, we verschillen van elkaar. Maar het is wel de bedoeling dat we, ondanks die verschillen, gelijkwaardig aan elkaar zijn. Mijn vrouw vervangt bijvoorbeeld de koplampen van de auto en ik ben thuis degene die stofzuigt."

Minder verdienen

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat jonge vrouwen gemiddeld 6.5 procent minder verdienen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. "Die loonkloof is een probleem", zegt Marcel Janse. "Het krijgen van kinderen wordt vooruitgeschoven en er is geen financieel vangnet voor mannen om thuis te blijven na een geboorte. Als je dat doet, zorg je automatisch voor een tekort op je bankrekening."

De omslag van het boek van hoogleraar Aart de Kruif. (foto: Uitgever)

Invloed van testosteron

Een van de sprekers op de avond was Aart de Kruif, hoogleraar verloskunde en voortplanting aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. En schrijver van het boek 'Typisch testosteron'. Volgens De Kruif is de invloed van testosteron vele malen groter dan we denken. Hij deed jarenlang onderzoek naar gedrag bij dieren en raakte gefascineerd door de grote overeenkomsten tussen dierlijk en menselijk gedrag, met name wat betreft de werking van dit ene hormoon.

Dominanter en hoger libido

De Kruif stelt dat biologische factoren, zoals hormonen, vaak een veel sterker effect hebben op gedrag dan sociologische of culturele factoren. Zo hebben mannen met een hoog testosterongehalte een hoger libido, en ze zijn dominanter en agressiever. Volgens De Kruif zijn mannen met minder testosteron socialer en meer teamspelers. 'Zonder testosteron geen vooruitgang, maar waarschijnlijk ook geen oorlogen en veel minder criminaliteit', stelt Aart de Kruif.

