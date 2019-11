Zeeland wordt wakker: Gladheid, brand en staken

Krabben! (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Gladheid

Opgelet als je vanmorgen de weg op moet, want door vorst kan het glad zijn op natte weggedeelten. In het gehele land geldt daarom code geel.

Staken in het ziekenhuis

De medewerkers van ziekenhuis ZorgSaam, met vestigingen in Terneuzen, Oostburg en Hulst staken vandaag. Die van het Adrz in Goes, Vlissingen en Zierikzee houden het bij ludieke acties. Verplegers en artsen willen een betere cao.

Brand

In een woning in Vlissingen is vannacht brand uitgebroken. De bewoonster was niet thuis en de brandweer had het vuur snel onder controle.

We staan aan het begin van een periode van mannenemancipatie. Dat zegt Wouter Versluijs, een van de organisatoren van de Zeeuwse mannendag. Die werd dinsdagavond gehouden in de Abdij in Middelburg, in het kader van de internationale mannendag.

Bijna miljoen Belgen volgden Grenslanders

De serie Grenslanders is in Belgie een stuk beter bekeken dan in Nederland. In België keken er meer dan twee keer zoveel mensen naar de dramaserie die grotendeels in Zeeuws Vlaanderen is opgenomen.

Het weer

Eerst vriest het op veel plaatsen, tot een uur of half tien kan het plaatselijk glad zijn. Verder is het een zonnige dag, pas later op de dag kans op wolkenvelden. Het wordt 6 graden maximaal. Vanavond en komende nacht is er kans op mist. De temperaturen dalen tot rond het vriespunt, plaatselijk wordt het min 2 graden. Plaatselijk kan het weer glad zijn.