Wordt Omoda straks Ømoda? Schoenenbedrijf slaat vleugels uit naar Scandinavië

De eigenaren Wilhelm en Lourus Verton van Omoda (foto: Omroep Zeeland)

De broers Lourus en Wilhelm Verton zitten nooit stil. "Stilstaan is achteruitgang." Ze kijken daarom naar nieuwe markten of het versterken van een markt waarin ze al zitten. Scandinavië vinden ze zelf een logische keuze. "De mensen daar lijken het meest op de klant die wij voor ogen hebben. Plus het klimaat telt mee. Dat samen zorgt ervoor dat je voor Scandinavië kiest en bijvoorbeeld niet voor een Zuid-Europees land waar mensen andere schoenen dragen, maar ook andere maten hebben dan wij in Nederland", zegt Wilhelm Verton.

Het schoenenbedrijf werd in 1961 opgericht door de ouders van Lourus en Wilhelm Verton, toen nog als Verton. In 1987 opende Lourus een tweede winkel, voor zichzelf. Iets later sloot broer Wilhelm aan. De broers wisten het bedrijf in vijfentwintig jaar tijd uit te bouwen tot een miljoenenbedrijf met 23 winkels en webshops in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk.

Juiste keuze op het juiste moment

Elk jaar wisten de broers het bedrijf te laten groeien, mede door op het juiste moment de juiste keuze te maken. Zo stapten ze als één van de eersten over op online verkoop. In een tijd waarin er nog op de computer besteld moest worden en er nog geen smartphones waren. Het sloeg aan. "Als dat niet was gelukt, dan hadden we niet gestaan waar we nu staan", zegt Lourus Verton.

Inkopen is het allerleukste

Hoe groter het bedrijf werd, hoe meer taken erbij kwamen. Toch houden de heren de inkoop in eigen hand. Gesteund inmiddels door de vrouw en dochter van Lourus. "We hebben allebei echt een passie voor schoenen. Maar je bouwt ook een netwerk en kennis op. Het gaat soms om een millimeter in de pasvorm. Het is ook echt het leukste en spannendste om elk half jaar een nieuwe collectie uit te kiezen en te kijken wat de klant ervan vindt", zeggen de broers.

Omoda verkoopt jaarlijks ongeveer een miljoen paar schoenen. Elk jaar komen er 10.000 nieuwe modellen binnen. Zestig procent van de schoenen wordt via de webshop verkocht en veertig procent in de winkels. Het bedrijf heeft 650 werknemers in dienst verdeeld over de 23 winkels, kantoor en distributiecentrum.

In het distributiecentrum, dat zes jaar geleden aan de rand van Zierikzee werd gebouwd, liggen 250.000 paar schoenen in het magazijn. Maar dat magazijn is nu alweer te klein. Op twee locaties huurt het bedrijf nog extra opslag. Het is de bedoeling om op termijn uit te breiden, maar dat is nu nog niet aan de orde. "We hebben nog een aantal hectare grond naast ons huidige gebouw, maar we willen nog een aantal ontwikkelingen afwachten en we bestuderen nieuwe verzendmethodes. Op het moment dat we daar meer duidelijk in hebben, ontkomen we er niet aan om te investeren", zegt Lourus Verton.

En hoeveel paar schoenen hebben de eigenaren eigenlijk zelf?

