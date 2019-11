Nederlandse primeur: zelfrijdende vrachtwagens zonder chauffeur op Zeeuwse wegen

Dit soort zelfrijdende trucks worden gebruikt in Zeeland, maar dan zonder cabine (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat de proef binnen een paar maanden van start gaat. Het is een initiatief van Zeeland Connect, een netwerk van ondernemers, onderwijs en overheden dat de logistieke positie van Zeeland probeert te versterken.

Volgens voorzitter John Dane kunnen de eerste vrachtwagens zoals hierboven binnenkort al gesignaleerd worden. "Het zijn een beetje vreemd uitziende vrachtwagens. Er zit ook geen stuur in en die gaan dan bijvoorbeeld 's nachts rijden als er weinig ander verkeer is. Hopelijk kunnen we de eerste proef binnenkort al gaan doen."

Zeeland wordt de eerste locatie in Nederland waar zo'n proef wordt gehouden. "Er is nog één andere plaats in Europa, ik geloof in Zweden, waar dit ook wordt gedaan. Dit zou er toe kunnen leiden dat we in de toekomst veel meer zelfrijdende auto's gaan zien op de weg", zegt Dane.

Een zelfrijdende truck zoals gebruikt bij een proef in Zweden (foto: Linneakornehed)

De auto's moeten gaan rijden tussen het terrein van uienbedrijf MSP Onions en logistiek dienstverlener Kloosterboer in Vlissingen-Oost over een traject van ruim drie kilometer.

Zeeland Connect heeft subsidie gekregen voor twee innovatieve projecten. De zelfrijdende vrachtwagens en een project om bedrijven te helpen over te stappen naar een elektrisch wagenpark waardoor de schadelijke uitstoot wordt terug gedrongen. In totaal kosten de twee projecten 5,7 miljoen euro. De helft van dat geld komt van Europese subsidies, vijftien procent van de Provincie Zeeland en de rest wordt door deelnemende bedrijven betaalt.