Ziekenhuispersoneel voert actie: ‘Ik heb niet eens tijd om naar de wc te gaan’

Honderden mensen op de been bij actie Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)

Dialyseverpleegkundige Conny Passchier heeft vandaag een avonddienst, maar komt toch eerder naar het werk om te protesteren. "De hoge werkdruk zit in het papierwerk, de dossiervorming. Dat gaat ten koste van de patiëntenzorg aan het bed. We willen dichter bij de patiënt staan en niet continu in de papieren zitten."

Geen tijd om naar de wc te gaan

Verpleegkundige Lilian Koole liet ook van zich horen in de centrale hal van het ziekenhuis. Volgens haar wordt de werkdruk hoger en hoger. "Soms heb ik een hele dienst geen tijd om naar de wc te gaan." Operatieassistent Karin van der Peijl ervaart ook de hoge werkdruk. "Er zijn gewoon geen vervangers als een collega ziek is of op vakantie. Ik draai voortdurend extra diensten.

Als protest draait ziekenhuis ZorgSaam vandaag op alle afdelingen zondagdiensten. Operaties en poliklinische consulten zijn afgezegd en opnieuw ingepland. De werkdruk in Zeeland is een groter probleem dan in de rest van Nederland. In Zeeland is het personeelstekort hoog en zijn er veel vacatures.

Ziekenhuisdirecteur René Smit keurt de acties van zijn personeel niet af. Sterker nog: hij stond zelfs achter zijn medewerkers. Hij vindt het belangrijk dat zorgpersoneel een signaal aan Den Haag afgeeft.

Medewerkers van ziekenhuis Adrz staakten vandaag niet, maar voerden wel acties voor een beter cao. Patiënten werden getrakteerd op appeltjes voor de dorst.

