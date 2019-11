Zeeuwse vmbo'ers worden in Goes verleid door de techniek

De vmbo 2-leerlingen moeten aan het eind van dit schooljaar hun profielkeuze maken. Op de BTZ komen leerlingen vaak voor het eerst in aanraking met techniek. En dat is soms hard nodig volgens Paulien van 't Westeinde (projectleidster BTZ): "Omdat we toch van leerlingen terughoren dat ze niet weten wat de mogelijkheden zijn qua opleidingen hier en welke banen daaruit voorkomen."

Dat terwijl studenten techniek volgens Van 't Westeinde bijna een baangarantie hebben. "Er zijn heel veel technische vacatures niet in te vullen", aldus Van 't Westeinde.

Hulp bij keuze

Toch is het onduidelijk of de BTZ leerlingen ertoe brengt een techniekprofiel te kiezen. Volgens Van 't Westeinde is dat moeilijk te meten. "Maar we horen weleens terug van vervolgopleidingen dat zij het vermoeden hebben dat deze dagen geholpen hebben bij de keuze", voegt de projectleidster daaraan toe.

Tot en met vrijdag gaan er nog Zeeuwse vmbo'ers van boven de Westerschelde naar de Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland in Goes. Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren hebben in februari hun eigen 'techniekexperience' in Terneuzen.