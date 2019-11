Acht maanden cel geëist voor steken met slagersmes

De twee zijn allebei uit hun thuisland gevlucht voor een beter leven en woonden in mei 2019 in het azc in Goes. Daar had de jongste verdachte al eens ruzie gekregen met een andere bewoner, ook uit Afrika. In de Albert Heijn in Goes kwamen die twee elkaar op 7 mei weer tegen, waarna een vechtpartij ontstond in de winkel.

De 21-jarige verdachte werd daarbij in zijn hand gestoken en verliet vervolgens met de andere verdachte de winkel met gestolen goederen, waaronder een slagersmes. De verdachten vertelden vandaag aan de rechter dat het druk was bij de kassa en dat ze op een later tijdstip voor die spullen wilden betalen.

Dreigen met broeksriem

Buiten kwamen de vechtersbazen weer tot een handgemeen, waarbij de jongste verdachte bedreigd werd met een broekriem. De oudste verdachte wilde de twee uit elkaar halen. De jongste verdachte stak vervolgens het slachtoffer in zijn schouder en gooide het mes op het dak van de winkel aan de Kolveniershof. Het slachtoffer meldde zich later die dag bij de politie, uren na het incident. Waar die persoon nu is is onbekend.

Steekincident bij Kolverniershof in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast wordt de jongste ook verdacht van het stelen van een bankpas op 24 mei van dit jaar in Goes. Met die pas pinde hij bij een coffeeshop en een kebabzaak voor een bedrag van 24 euro. Hij ontkende dat gedaan te hebben, maar werd herkend op camerabeelden.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak.