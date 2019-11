Vlissingse burgemeester steunt Aboutaleb: 'Meer instrumenten nodig tegen drugssmokkel in onze havens'

burgemeester Bas van den Tillaar (foto: Omroep Zeeland)

Aboutaleb noemde vanochtend in het NOS Radio 1 journaal de controle van vrachtwagens en containers in de haven als voorbeeld. Politieagenten mogen nu niet zomaar kijken in het slaapvertrek van een vrachtwagenchauffeur, terwijl daar ook cocaïne verstopt kan worden. "Wij willen daarachter kijken", zei Aboutaleb tegen het NOS Radio 1 Journaal.

"Ik steun de oproep van Aboutaleb om meer instrumenten voor de aanpak van drugssmokkel in onze havens", zegt Van den Tillaar. "Ik pleit ook voor meer capaciteit in ons groeiend havengebied. Het is belangrijk dat wij daarin samen optrekken. Meer en betere samenwerking bij de bestrijding van drugscriminaliteit is van belang."

Drugsvondsten in havens

Er wordt regelmatig drugs gevonden in havens. Zo vonden speurhonden van de douane eind oktober ruim duizend kilo cocaïne tussen bananen. Twee weken geleden werd in de haven van Rotterdam nog cocaïne gevonden die onderweg was naar Vlissingen.