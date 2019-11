Niels (21) heeft longkanker: De eerste vraag is toch vaak of ik heb gerookt

Het is zomer 2019 als Niels merkt dat hij wat kortademig is. "Voor een blessure aan mijn knie sportte ik met een fysiotherapeut. Op een gegeven moment was ik na twintig meter lopen al helemaal buiten adem. Dat is natuurlijk niet normaal."

Vier liter vocht in de long

Niels besluit naar de huisarts te gaan die adviseerde een foto in het ziekenhuis te laten maken. Misschien was het een longontsteking. Na het maken van de foto gingen alle alarmbellen rinkelen. Er zat vier liter vocht in zijn linkerlong. Na het leegpompen volgden allerlei onderzoeken met als diagnose longkanker.

Per jaar krijgen 12.612 mensen longkanker.

Daarvan zijn 5.574 vrouw en 7.038 man.

Jaarlijks sterven 10.391 mensen aan longkanker.

Het merendeel van de patiënten is boven de zestig jaar.

Het aantal patiënten onder de 44 jaar is slechts 191. Bron: longkankernederland.nl

De oorzaak van de kanker in de longen van Niels is 'pure pech' door een bepaalde gen-mutatie. "De eerste vraag is toch vaak of ik heb gerookt. Dat is dus niet zo."

Geen prognose

Een prognose van hoe lang Niels nog te leven heeft, is er niet. Dat kan jaren zijn, maar blijft onzeker. Een longtransplantatie is geen optie omdat de kanker ook in het longvlies zit. "Ik krijg medicijnen die remmend werken, gelukkig slaan ze goed aan. Helaas is het nog niet te genezen."

Ondanks de bijwerkingen van de medicijnen, zoals moeheid en spierpijn, heeft Niels zijn leven weer opgepakt. "Toen ik de diagnose kreeg had ik net mijn VWO-diploma gehaald. Het is altijd mijn droom geweest om te gaan studeren. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik doe technische bedrijfskunde in Enschede."

November is wereldwijd uitgeroepen tot longkankermaand (foto: Omroep Zeeland)

Niels plaatste begin november een Facebookbericht over zijn situatie. "Ik wil graag meer bekendheid voor longkanker in het algemeen en speciaal voor de soort die door een andere oorzaak dan roken ontstaat."

Meest dodelijke kanker

Het bericht is inmiddels ruim 700 keer gedeeld. Hij hoopt dat er naast meer bekendheid ook meer geld voor onderzoek beschikbaar komt voor longkanker. Het is namelijk de meest dodelijke kanker in Nederland.

Hoewel de toekomst onzeker is, blijft Niels positief in het leven staan. "Ik ben heel positief, en ik wil graag alles uit mijn leven halen."