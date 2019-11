Reizigers klagen over pendelbus in Middelburg: 'Nu haal ik mijn aansluiting niet'

Een groot bord bij de pontonbrug geeft aan dat die tijdelijk afgesloten is (foto: Omroep Zeeland)

Toets gemist

Op de website van de provincie staat dat de pendelbus ongeveer 5 minuten doet over het ritje vanaf het station naar de Loskade. En de terugweg zou ongeveer 10 minuten duren. "Ik heb er veel langer over gedaan", zegt Ismigul Turk. "Dat kwam onder meer door de stoplichten die tegen zaten. Hierdoor sloot de pendelbus niet goed aan op de trein waardoor ik te laat op school kwam en een belangrijke toets miste."

'Als je echt goed ter been bent raad ik aan via de Schroebrug te lopen'

Reizigers kunnen gratis gebruik maken van de pendelbus en daar is Carolien van Zaalen heel blij mee. "De pontonbrug is best wiebelig dus als het straks waait, denk ik dat je toch wel natte voeten kunt krijgen. Het is dus ideaal dat ze nu met bussen rijden. Dan hoef je niet helemaal om te lopen via de Schroebrug en de bussen rijden consequent", vertelt van Zaalen. Voor de minder validen rijden er ook gratis taxi's die vertrekken vanaf het station.

opstapplaats pendelbus Loskade (foto: Omroep Zeeland)

De pontonbrug is de tijdelijke vervanger van de Stationsbrug. De huidige traptreden worden vervangen door schuine gangpaden. Omdat -in verband met geplande werkzaamheden- het waterpeil in het Kanaal door Walcheren in januari en februari 2020 zal zakken.

Minder glad

Er komt ook een rubberen mat op de pontonbrug, zodat deze in de winter minder glad is.

