'Ik wil alsnog slagen bij Feyenoord'

Zowel Feyenoord als Nieuwkoop vonden verhuur van de voetballer een goede keuze. "Het aantal wedstrijden bij Feyenoord was niet wat ik voor ogen had", vertelt Nieuwkoop. "Ik kwam op de bank terecht. Ik had geen zin om dat nog een jaar te doen, zeker toen Karsdorp terugkwam."

Stand-in voor geblesseerde rechtsback

Nieuwkoop kwam in Tilburg terecht, want Willem II was op zoek naar een stand-in voor de langdurig geblesseerde rechtsback Fernando Lewis. "Ik ben op mijn plek hier. Het is fijn om hier te zijn", zegt Nieuwkoop.

Bart Nieuwkoop (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwkoop kwam geblesseerd over uit Rotterdam waardoor het enige tijd duurde voordat hij zijn debuut bij Willem II kon maken. Nu is Nieuwkoop fit, maar een vaste plek heeft hij nog niet bij de nummer zes van de Eredivisie. "Het is moeilijk om in een goed draaiend elftal te komen", zegt Willem II-trainer Adrie Koster, afkomstig uit Zierikzee. "Maar Bart zijn momenten zullen nog komen."

Bart Nieuwkoop (23) speelde in de jeugd bij Tholense Boys en RBC Roosendaal. Na het faillissement van de club uit Roosendaal stapte Nieuwkoop over naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Op 4 oktober 2015 maakte hij op 19-jarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal tegen De Graafschap. Nieuwkoop werd met Feyenoord landskampioen in het seizoen 2017/18.

Nieuwkoop is als rechtsback gehaald naar Willem II, maar speelde in de gewonnen wedstrijd tegen PSV als middenvelder. Nieuwkoop heeft geen voorkeur. "Als ik maar speel, maakt niet uit waar."

Nieuwkoop staat nog onder contract bij Feyenoord en keert normaal gesproken na dit seizoen terug naar Rotterdam. "Doel blijft om basisspeler bij Feyenoord te worden, maar ik moet het hier wel laten zien."

Loopbaan Bart Nieuwkoop