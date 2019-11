Nieuw wooncomplex voor verstandelijk beperkten in Middelburg: zo gaat 'het nieuwe Arduin' eruitzien

Zo gaat het nieuwe wooncomplex van 's Heeren Loo in Middelburg eruit zien (foto: 's Heeren Loo)

Cliënten wonen nu in tachtig kleine woonlocaties verspreid over een groot deel van Zeeland. "Ik vind dat soms echt heel slecht", zei directeur Roland Stavorinus eerder tegen Omroep Zeeland. "Arduin stond voor inclusie (meedoen in de maatschappij, red.), maar ik ben op tal van plekken geweest waar inclusie ver weg is en waar eenzaamheid en verwaarlozing het onderwerp is. Zo serieus is het."

"We vinden het echt heel fijn dat hier zo meteen huizen gebouwd gaan worden voor mensen die echt op andere plekken in soms hele slecht onderhouden woningen zitten", zegt de directeur.

Bestaande gebouwen over drie weken tegen de vlakte

De nieuwbouw in de Middelburgse wijk Rittenburg start volgend jaar. De sloop van de bestaande gebouwen begint over drie weken. Het voormalige Spiegeltheater, het congrescentrum en de andere gebouwen van het voormalige Arduin gaan tegen de vlakte.

In 2022 zullen de eerste bewoners naar het nieuwe complex verhuizen. Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van vijftien miljoen euro. In totaal investeert 's Heeren Loo de komende jaren tachtig miljoen euro in nieuwbouwprojecten.

Stavorinus kan niet wachten tot straks de sloopkogel door de oude gebouwen gaat. "Het wordt tijd dat het hier afgebroken wordt en het wordt tijd dat er nieuwe huizen komen."

Of de grote wooncomplexen de instellingsterreinen van vroeger weer terugkomen? "Nee, het worden geen instellingsterreinen", zegt directeur Stavorinus, "Hier komen 68 mensen met een verstandelijke beperking te wonen in kleine wooneenheden in een open omgeving in een gewone wijk."

's Heeren Loo nam in mei dit jaar het failliete Arduin over en gooit het roer radicaal om. De gehandicaptenorganisatie neemt definitief afscheid van de kleinschalige woningen. Had Arduin tot voor kort nog 180 locaties, worden dat er nu acht. Alle 450 bewoners gaan wonen in grote wooncomplexen. Twee bestaande locaties, Joost de Moor in Vlissingen en De Zijpe in Middelburg, en in zes nieuw te bouwen wooncomplexen voor zo'n zeventig cliënten in Middelburg, Vlissingen en Goes.

Bij gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo Zeeland - voorheen Arduin - zijn het afgelopen jaar dringende maatregelen getroffen om de crisis in de zorg voor mensen met een beperking aan te pakken. Onrustige agressieve cliënten, overwerkt personeel en slechte huisvesting; de problemen waren schrikbarend. Met het centreren van wonen en werken, pakt 's Heeren Loo alle problemen tegelijk aan. De huisvestingskosten en de vervoerskosten zijn dan lager en de zorg is makkelijker te organiseren.

