Zeeuwse DJ Jailo genomineerd voor Grammy Award

De Middelburgse DJ en producer Jaimy Lageweg (Jailo) is genomineerd voor een Grammy Award. Met het nummer Let Go, uitgevoerd door Beau Young Prince, staat hij op de soundtrack van de Spider-Man film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Die soundtrack maakt volgend jaar kans op een Grammy in de categorie Best Compilation Soundtrack For Visual Media.

Jaimy Lageweg maakt muziek onder de artiestennaam Jailo. Hij speelde op grote festival en toerde al een paar keer door de Verenigde Staten. Andere artiesten die te horen zijn op de soundtrack zijn onder andere Vince Staples, Nicki Minaj, Lil Wayne en Jaden Smith. De competitie voor de Grammy Award in die categorie is groot: ook The Lion King, Once Upon A Time in Hollywood, Rocketman en A Star Is Born zijn genomineerd.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Nederlandse titel: Spider-Man: Een nieuw universum) is een superhero film. Als eerste in de reeks Spider-man films bestaat deze geheel uit computeranimaties. De film ging in december 2018 in première in Los Angeles. Al eerder viel de film in de prijzen, onder andere een Oscar, een Golden Globe en Annie Award for Best Animated Feature. Nu is de Spider-Man film in de race voor drie Grammy's.

De Grammy Awards worden 26 januari 2020 uitgereikt