'Zelfrijdende vrachtwagens gaan pas de weg op als ze helemaal veilig zijn'

Bijna tweehonderd mensen reageerden gisteren op de Facebookpagina van Omroep Zeeland op het nieuws van de zelfrijdende vrachtwagens. "Vertrouw niet computers zegt de een. Een ander is bang dat het ten koste gaat van banen: "Straks zijn er geen chauffeurs meer nodig." Volgens de initiatiefnemers is daar geen sprake van.

Rob Koppejan van Zeeland Connect, een van de initiatiefnemers van het project kan nog niet precies zeggen wanneer de vrachtwagens zonder chauffeur op wegen in Zeeland rijden. "We hopen over een jaar ongeveer, maar we doen het pas als het helemaal veilig is. We beginnen met testen op een afgesloten terrein en als dan alles geregeld is gaan we de weg op."

Als er een ongeluk gebeurt dan is je hele project meteen klaar." Rob Koppejan

Bij de test wordt eerst een stuk weg afgezet of rijdt er een auto voor én achter de zelfrijdende vrachtwagen. "In het begin zal er ook een chauffeur op afstand bij betrokken zijn die kan ingrijpen", zegt Koppejan.

De initiatiefnemer kan het niet veroorloven dat er iets misgaat. "Als er een ongeluk gebeurt dan is je hele project meteen klaar. Ondanks dat er in het gewone verkeer helaas toch veel ongelukken gebeuren", aldus Koppejan.

'Project kost geen banen'

De vrachtwagens gaan rijden van het bedrijf MSP Onions in Nieuwdorp naar logistiek bedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost over een traject van 3,3 kilometer. Volgens Alexander Bom van Kloosterboer hoeft het project geen banen te kosten.

Volgens Bom lossen de vrachtwagens zonder chauffeurs problemen op. Hij verwacht dat er over een tijd een gebrek aan chauffeurs aankomt, dat kan door de zelfrijdende vrachtwagens opgevuld worden. Daarnaast verwacht Bom dat ritten tussen de twee bedrijven beter te plannen zijn.

"Veel van deze ritjes gaan over drie kilometer en worden in de nacht gedaan. Het is heel moeilijk om daar mensen voor te vinden en het is ook heel gestandaardiseerd werk voor ze. Dan is het leuker voor de werknemers als je die kan inzetten op interessantere klussen."