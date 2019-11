Portaal van Vlaanderen boekt bezoekersrecord

De 10.000e bezoeker van het Portaal van Vlaanderen: Kristel Goossen. (foto: Portaal van Vlaanderen)

Het bezoekersrecord dit jaar is extra bijzonder omdat het Portaal van Vlaanderen door een verhuizing de eerste twee maanden van het jaar dicht is geweest. De verhuizing was nodig door de aanleg van een grote zeesluis in het sluizencomplex. De plek op het sluizencomplex is nu een bouwput waarin straks zestien meter water staat.

Tussen mei 2017 en maart 2019 had het haveninformatiecentrum een tijdelijk onderkomen aan de Binnenvaartweg. Sinds 1 maart 2019 is het te vinden op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex de Sluiswachter aan de Beneluxweg in Terneuzen.

Compleet vernieuwde expositie

De verplaatsing van het centrum, weg van het sluizencomplex, werd door menig vrijwilliger met een traan begroet, maar bezoekers weten het centrum dus nog steeds goed te vinden. Dat is mede te danken aan de compleet vernieuwde expositie over het sluizencomplex en de komst van de nieuwe grote zeesluis.

Het Portaal van Vlaanderen was altijd gevestigd op het sluizencomplex van Terneuzen. In 2010 werd daar een nieuw centrum geopend. Het doel was om daar jaarlijks zo'n tienduizend bezoekers naartoe te trekken. Dat aantal is nooit gehaald. In het eerste jaar kwamen er 9.200 bezoekers. De jaren daarna schommelde het aantal bezoekers tussen de 7.000 en 9.300.

