Werkzaamheden Hengstdijk bijna klaar: 'Ik hoop dat mijn kinderen eindelijk veilig kunnen oversteken'

De Vogelweg zorgde de afgelopen jaren voor ophef. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd én de werkzaamheden aan de weg werden meerdere keren uitgesteld.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel, de werkzaamheden moeten voor aanstaand weekend klaar zijn. Mensen in Hengstijk hoeven niet meer via omleidingen het dorp in te rijden en de dorpsbewoners hopen veilig over te kunnen steken.

Oversteken bij het 'gevaarlijke kruispunt' in Hengstdijk. (foto: Omroep Zeeland)

"Ja, we hópen", zegt Jan van Belle, van de dorpsraad in Hengstdijk. "We weten natuurlijk nog niet of 'ie veiliger is. Dat merken we pas wanneer de weg weer open is voor verkeer. We hopen dat de gemeente of het waterschap wel meer op snelheid gaat controleren."

Tijdens de werkzaamheden aan de Vogelweg is een nieuw parkeerterrein aangelegd en twee bushaltes. Daarnaast is zowel de autoweg als de stoep vernieuwd. Het kruispunt Vogelweg-Plevierstraat is veiliger gemaakt én de 50 km-zone langs het dorp is vergroot.

