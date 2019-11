Zeeland wordt wakker: Aanhouding Hrieps, motie van treurnis en dwangopname thuis

De woning in Grijpskerke waaruit de opbrengst van Hrieps werd meegenomen (foto: HV Zeeland)

Weer arrestatie overval Hrieps

Een 32-jarige Vlissingen is gisteren een man opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de woningoverval in Grijpskerke, waarbij de opbrengst van het festival Hrieps werd buitgemaakt. De man is de elfde verdachte die in verband wordt gebracht met de roofoverval.

Het tropisch bos van het Omnium (foto: Omroep Zeeland)

Motie van treurnis

Eens maar nooit meer. Dat denkt de gemeenteraad van Goes over het besluit om het toenmalige zwembad in Goes uit te breiden met een tropisch bos en vernieuwde sportzaal. "Een verstrekkend besluit op basis van onvoldoende doordacht beleid, ondoorzichtige informatie en een onvolledig marktonderzoek". Reden voor een motie van treurnis en die werd zelfs ondersteund door de huidig verantwoordelijke wethouder.

Netwerken in de Zeeuwse Concert- en Gehoorzaal (foto: Omroep Zeeland)

Vacatures

Zeeuwse bedrijven hebben een groot tekort aan mensen. Maar desondanks vinden werkgevers het lastig om mensen met een beperking aan te nemen. Het UWV probeert de rem bij werkgevers weg te nemen.

De werkzaamheden aan de Vogelweg in Hengstdijk zijn vandaag klaar (foto: Omroep Zeeland)

Vogelweg

De inwoners van hengstdijk zijn opgelucht. De Vogelweg is aangepast en dat maakt het voor schoolkinderen een stuk veiliger om over te steken. Al geldt voor de inwoners: Eerst zien, dan geloven.

Zonsopkomst in de polder bij Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Het weer

Vanochtend kan nog een spat regen vallen, maar vanuit het zuiden wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt flink zachter dan gisteren met 10 graden.