Kapelle treft bekerhouder Sliedrecht in 3e ronde (foto: Omroep Zeeland)

Kapelle, koploper in de 3e klasse A zaterdag, treft een zware tegenstander. De ploeg van trainer Olaf Filius speelt op eigen veld tegen eersteklasser Sliedrecht, de winnaar van de districtsbeker van vorig seizoen.

Zondag eersteklasser VC Vlissingen treft zondag derdeklasser Oosterhout in een thuisduel. Kloetinge, koploper in de 1e klasse C zaterdag, speelt een uitwedstrijd tegen zaterdag derdeklasser Klundert.

De loting voor de Zeeuwse clubs lees je hieronder. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 december.

districtsbeker KNVB Zuid 1

3e ronde ASWH 2 - Serooskerke Halsteren (zat) - Clinge Kapelle - Sliedrecht SC Gastel - Breskens Cluzona - Duiveland Nieuw-Lekkerland - De Meeuwen Klundert - Kloetinge VC Vlissingen (zon) - Oosterhout FC Axel - Unitas Schijf - ZSC'62

In het bekertoernooi bij de vrouwen speelt IJzendijke, koploper in de 1e klasse, in de kwartfinales tegen Baardwijk.

IJzendijke is de enige Zeeuwse club die nog in het bekertoernooi voor vrouwen actief is. Baardwijk-IJzendijke wordt op dinsdag 3 maart gespeeld.

