Geen geld voor nieuwe afrit Yerseke

Tijdens de avondspits stellen auto's zich in twee rijen op op de afrit. (foto: Omroep Zeeland)

De gedeputeerde deelde de uitkomst van het gesprek vrijdagochtend in de Statencommissie Economie. De provincie gaat nu onderzoeken hoe de eigen plannen zo goed en veilig mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om de vernieuwing van de Zanddijk van en naar Yerseke en de aansluiting van die weg op de A58. Hiervoor zijn verschillende scenario's bedacht.

De verkeerssituatie bij afslag Kruiningen Yerseke is al jaren gevaarlijk. Door de slechte doorstroming staan er regelmatig twee rijen auto's op de afslag, terwijl er maar één rijbaan is, en staat er soms file tot in de Vlaketunnel. Rijkswaterstaat erkende het probleem al eerder, maar voor een verbetering is geld nodig.

Licht op groen voor trein

Van der Maas had niet alleen tegenvallend, maar ook goed nieuws voor Zeeland uit Den Haag. Het Rijk staat namelijk wel positief tegenover een nieuw aan te leggen spoortraject tussen Terneuzen en Gent. Den Haag wil samen met alle betrokken overheden in Nederland en België komen tot een intentieverklaring. In eerste instantie is die nieuwe spoorverbinding alleen bedoeld voor goederenvervoer, maar op termijn kan de lijn ook dienen voor personenvervoer.

Tweede Kamer eerst

Hoewel het overleg met de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen al op woensdag was kon Van der Maas pas vandaag zijn nieuws vertellen. De ministers wilden eerst de Tweede Kamer inlichten.

