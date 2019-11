Afsluiting kade Sas van Gent zorgt voor geïrriteerde gasten in Philippine

Leo Taalman van restaurant Place du Marché merkt het: "De Westkade is de aorta van het economisch gebeuren in Sas van Gent en in Philippine." Over een glazen bol beschikken de ondernemers niet, maar een lange afsluiting is geen goed nieuws. "Om de mensen over twee of drie jaar weer terug te krijgen, dat zal het probleem zijn", zegt Taalman.

De Westkade bij Sas van Gent vormt de meest directe verbinding tussen Gent en Philippine. De weg is sinds eind februari dicht omdat uit onderzoek bleek dat hij spontaan kan verzakken of wegschuiven. Niemand weet wanneer de herstelwerkzaamheden beginnen, laat staan wanneer ze klaar zijn. Mogelijk blijft de Westkade heel volgend jaar nog dicht.

Een Brabantse bezoeker die via België naar Philippine is gereden ondervond aan den lijve dat het dorp nu niet makkelijk te vinden is: "Vanuit het Belgische gedeelte was het even zoeken, maar uiteindelijk hebben we het toch gevonden." Hij kwam te laat voor zijn afspraak. "Normaal gesproken probeer ik er iets van tevoren te zijn."

Of het de restaurants op dit moment al gasten kost, durft eigenaar Joris Jansen van Auberge des Moules nog niet te zeggen. "We zijn voor negentig procent afhankelijk van mensen vanuit de richting Gent en omstreken die met de auto Philippine willen bereiken", legt Jansen uit.

Gasten komen daardoor volgens de restauranteigenaar te laat en geïrriteerd aan, als ze het al kunnen vinden. Een reistijd van 35 minuten verandert volgens Jansen voor sommigen zo in een reistijd van anderhalf uur.

De Westkade bij Sas van Gent is dicht sinds eind februari (foto: Omroep Zeeland)

Jansen: "Ik vind het echt een kwalijke zaak en er wordt geen enkele moeite gedaan om de klachten weg te nemen." Als het aan de restaurantondernemers ligt, wordt Philippine op korte termijn een stuk beter aangegeven op de omleidingsborden, maar ook op de vaste bewegwijzering komen ze naar eigen zeggen te weinig voor.

"De naam Philippine staat nergens aangegeven", vult Leo Taalman aan. Langs de Westkade staat hij wel, maar die route is voorlopig dus niet te gebruiken. In 2015 vroegen de mosselrestaurants al aandacht voor het bewegwijzeringsprobleem bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Dat leverde toen niets op.

