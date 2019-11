Moraal GOES goed na zege en wonderschone goal

Sherief Tawfik speelt de bal in het duel van GOES tegen VVSB (foto: Orange Pictures)

"Dit geeft de burger moed", zegt trainer Daan Eikenhout. "We weten dat het moeilijk wordt tegen Harkemase Boys. Het is een sterke ploeg. Ze hebben de laatste twee duels gewonnen met een doelsaldo van negen voor en nul tegen."

Eikenhout was vooral tevreden over de manier waarop GOES tegen VVSB speelde. "We hebben op een realistische manier gespeeld. Die lijn willen we doortrekken. We zien in de wedstrijd dan wel of we met vier of vijf verdedigers moeten gaan spelen. Dan hangt ook af van de tegenstander. Tegen VVSB hebben de spelers dat goed opgepakt toen VVSB van speelwijze veranderde. Dat is heel goed gegaan."

Het doelpunt van Daniël Wissel, die van verre afstand scoorde, was een extra bonus voor GOES. "We hebben het er in de rust nog over gehad. Dat die keeper van VVSB steeds ver voor zijn goal stond. Mooi dat het lukte", aldus Eikenhout.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 11-30 2. DVS'33 11-25 3. Harkemase Boys 11-23 13. Ajax 11-14 14. GOES 12-10 15. DOVO 11-8 16. VVOG 11-8 17. ONS Sneek 11-3

Sjoerd Verhulst

Bij GOES ontbreken reserve-doelman Lorenzo Hoekman (blessure), Nazario de Fretes (niet-speelgerechtigd) en Ruben Besuyen (studie).

Voor het eerst is aanvaller Sjoerd Verhulst in de wedstrijdselectie opgenomen. Verhulst kwam deze zomer over van Oostkapelle, maar hij kwam nog niet in actie vanwege een zware knieblessure.

Extra vroeg

GOES gaat niet, in tegenstelling tot Hoek, een dag eerder weg vanwege de verre reis (ruim 300 kilometer) naar Friesland. "Ik vind dat niet nodig. We vertrekken extra vroeg (8.00 uur, red) en zullen een keertje extra stoppen", aldus Eikenhout.