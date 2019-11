Gedwongen zorg straks ook thuis mogelijk: 'Buitengewoon zorgelijk'

In een isoleercel geplaatst worden of verplicht medicatie innemen. Het zijn uiterste dwangmiddelen voor mensen met psychische problemen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Maar ook maatregelen die een grote impact op betrokkenen kunnen hebben.

Vernietigende invloed

Van de Giessen kampte zelf met grote psychische problemen in haar leven en kreeg daarbij ook te maken met dwang. "Ik ben waarschijnlijk één van de laatsten die nog te maken heeft gehad met fixatie, dat je vastgebonden wordt. Ook heb ik langdurig geïsoleerd gezeten. Dat heeft een vernietigende invloed op mijn leven gehad."

Ze zet zich nu in voor mensen met een psychiatrische achtergrond via haar Stichting HerstelTalent. "Ik vind het buitengewoon zorgelijk dat er straks in de thuissituatie beperkende maatregelen opgelegd kunnen worden. Je huis moet een veilige plek zijn. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat juist daar sprake is van dwang."

Een isoleercel is een heftige dwangmaatregel volgens Irene van der Giessen (foto: Omroep Zeeland)

Tegenwoordig worden dwangmiddelen minder snel ingezet in de psychiatrie. Sommige instellingen maken nog nauwelijks gebruik van isoleercellen en fixeren komt al bijna helemaal niet meer voor. Maar volgens Irene van de Giessen is elke vorm van dwang heel ingrijpend. "Voor sommigen werkt het goed, maar vaak zorgt het voor een extra trauma. Ik hoorde stemmen en zag beelden, dus mijn situatie was ernstig, maar ik had meer gehad aan een luisterend oor."

Niet thuis opsluiten

Het is overigens niet de bedoeling om mensen die thuis behandeld worden bijvoorbeeld op te sluiten in hun huis. De meest voorkomende dwangmiddelen die worden ingezet zijn verplichte medicatie innemen en verplicht contact onderhouden met de behandelaar.

Toch ziet Irene van de Giessen liever dat mensen die volledig de weg kwijt zijn 24 uurszorg krijgen in plaats van dwangmiddelen. "We het over een fundamenteel mensenrecht. Iemands vrijheid innemen gaat ver. Heel ver."

