Familie Kodde heeft het mooiste erf van Zeeland

Het mooiste erf van Zeeland staat in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

De familie was toch wel blij verrast toen ze hoorden dat ze de prijs kregen. Al ruim dertig jaar runnen ze de boerderij op het erf in Arnemuiden. "Alles hebben we intact kunnen houden. Het is een heel oud erf en omdat nog steeds in de originele staat is, hebben we onder ander gewonnen", zegt eigenaar Jo Kodde.

De Zeeuwse Erftrofee wordt jaarlijks uitgereikt namens de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Boerderijenstichting Zeeland. Ze doen dit om boeren die investeren in duurzaam erf in het zonnetje te zetten. Gekeken wordt naar hoe 'hedendaags' het erf is. Punten als streekeigenheid, hergebruik van materialen, duurzame elementen en historische bebouwing wegen mee in de beoordeling.